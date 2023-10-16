Россия временно ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Россия вслед за Китаем временно ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии начиная с 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Власти КНР ранее запретили ввозить рыбу и морепродукты из Японии после решения руководства этой страны сбросить радиоактивную воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в море. Соответствующий запрет стал полным с 24 августа, о чем писала газета «Жэньминь жибао».

«Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — утверждают в российском ведомстве.

Сбрасываемая с «Фукусимы-1» вода очищена и сильно разбавлена, но, несмотря на это, содержит радиоактивные изотопы. Утилизация воды началась через 12 лет после аварии на атомной станции, вызванной землетрясением и спровоцированном им цунами.

Ожидается, что на сброс всей радиоактивное воды в океан уйдет примерно 30 лет. Общий объем резервуаров, в которых она хранится, достигает 1,34 млн тонн. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло безопасным японский план по утилизации очищенной воды с АЭС, о чем сообщало агентство Kyodo.

Upd. (10.37): Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев в августе заявлял РБК, что импорт рыбы и морепродуктов из Японии в Россию незначителен. В 2021 году он равнялся примерно 1409 тоннам, что составляло 0,25% от всего российского импорта рыбы и морепродуктов.