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Россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США
Россия ввела временные ограничения на вывоз обогащенного урана в Соединенные Штаты Америки. Также решение касается договоров, которые заключены с лицами, находящимися в юрисдикции США. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Документ предусматривает и исключения. Так, под его действие не подпадают поставки в рамках разовых лицензий, полученных от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
В пресс-службе Правительства отметили, что постановление принято в соответствии с указаниями Президента России Владимира Путина и в ответ на ограничения, введенные Вашингтоном на период с 2024 по 2027 год, а с 2028 года — на запрет на импорт урановой продукции из РФ.
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