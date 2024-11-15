Россия временно ограничила экспорт обогащенного урана в США

Россия ввела временные ограничения на вывоз обогащенного урана в Соединенные Штаты Америки. Также решение касается договоров, которые заключены с лицами, находящимися в юрисдикции США. Об этом говорится в постановлении, подписанном Премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документ предусматривает и исключения. Так, под его действие не подпадают поставки в рамках разовых лицензий, полученных от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

В пресс-службе Правительства отметили, что постановление принято в соответствии с указаниями Президента России Владимира Путина и в ответ на ограничения, введенные Вашингтоном на период с 2024 по 2027 год, а с 2028 года — на запрет на импорт урановой продукции из РФ.