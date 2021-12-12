Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией

Начиная с сегодняшнего дня Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«С 12 декабря в расписание вернутся скоростные поезда „Аллегро“ Санкт-Петербург — Хельсинки. Ежедневно они будут совершать по два рейса — рано утром и днем», — отмечается в сообщении Российских железных дорог.

Ранее о поступлении в продажу билетов на поезда между Россией и Финляндией рассказал финский оператор железнодорожного сообщения VR. При этом поездки между двумя странами по-прежнему будут ограничены, отмечает РИА Новости.

В частности, для въезда в Финляндию потребуются различные медицинские документы, включая сертификат вакцинации от коронавируса вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств, либо ПЦР-тест.

По информации РЖД, в поездах «Аллегро» будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Пассажирам перед посадкой в поезд измерят температуру, а в течение всей поездки необходимо будет использовать маску.

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией оказалось прекращено в марте 2020 года из-за пандемии Covid-19. В конце октября Президент РФ Владимир Путин на переговорах с финским коллегой Саули Ниинистё допустил, что оно может быть возобновлено к концу 2021 года. Авиасообщение было восстановлено уже в январе.