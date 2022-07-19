Россия возобновит железнодорожное сообщение с Таджикистаном

Россия и Таджикистан договорились о возобновлении железнодорожного пассажирского сообщения. Первые поезда планируют запустить 30 августа 2022 года, передает ТАСС, ссылаясь на начальника секретариата Таджикских железных дорог Анвара Латифова.

По его словам, все необходимые документы уже подписаны.

«Первый рейс отправится 30 августа по маршруту Душанбе — Волгоград и обратно», — добавил он.

Второй поезд направится из Худжанда в Волгоград 7 сентября. Продолжительность рейсов составит около двух с половиной суток.

РЖД подтвердили возобновление ж/д-сообщения между Россией и Таджикистаном. В компании уточнили, что поезда между Душанбе и Волгоградом будут следовать раз в неделю в каждом направлении.