Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой в июле

С 1 июля Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям», — цитирует его ТАСС.

Вопрос обсуждался 20-м заседании российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Как добавил Чернышенко, авиасообщение восстановится по поручению Президента России Владимира Путина. Директива уже передана крупному российскому авиаперевозчику.