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Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой в июле
С 1 июля Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям», — цитирует его ТАСС.
Вопрос обсуждался 20-м заседании российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как добавил Чернышенко, авиасообщение восстановится по поручению Президента России Владимира Путина. Директива уже передана крупному российскому авиаперевозчику.
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