Россия возобновит работу посольства в Триполи

Россия в ближайшее время планирует возобновить работу посольства в Триполи. Кроме того, ожидается открытие генконсульства и в Бенгази — втором по величине городе Ливии. Об этом в интервью ТАСС рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Он объяснил, что работа диппредставительств РФ в Ливии поможет продвижению экономических интересов Москвы в регионе.

«Планируем в ближайшее время возобновить работу посольства России в Триполи. Более того, в планах — открытие нашего генерального консульства в Бенгази. Рассчитываем, что восстановление нашего дипломатического присутствия в Ливии будет способствовать продвижению российских экономических интересов в этой стране», — подчеркнул дипломат.

Посольство в Триполи было закрыто в 2013 году после совершенного на него нападения. Тогда власти Ливии признали, что не смогут гарантировать безопасность российских дипломатов.