Россия возобновит авиасообщение с еще пятью странами

С 5 октября Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 5 октября 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о Джибути по маршруту Москва — Джибути с частотой 2 рейса в неделю; Новой Зеландии по маршруту Москва — Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю; Перу по маршруту Москва — Лима с частотой 2 рейса в неделю; ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте; Дании по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.