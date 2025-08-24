Россия возобновила импорт арбузов из Грузии после двухлетнего перерыва

Россия этим летом возобновила импорт арбузов из Грузии впервые с 2023 года, сообщает РИА Новости.

Ранее российские компании регулярно закупали грузинские арбузы в июне и июле, однако в 2022 году поставки прекратились. В 2023-м объем импорта составил всего 11,9 тыс. долларов, после чего поставки вновь были остановлены.

В 2025 году импорт возобновился и достиг 455,6 тыс. долларов за два летних месяца. При этом в июле объем закупок составил 415,8 тыс. долларов, что почти сравнимо с показателями периода до перерыва.

Кроме России, грузинские арбузы летом закупали Армения (на 232,6 тыс. долларов) и Белоруссия (на 23,8 тыс. долларов).