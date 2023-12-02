Россия возобновила эвакуацию своих граждан из сектора Газа

2 декабря вновь началась эвакуация российских граждан и их родственников-палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает представительство России при Палестинской национальной администрации.

В сообщении говорится, что процесс стартовал из-за возобновления боевых действий. Работа осложняется интенсивными обстрелами со стороны израильской армии. Часть из ударов пришлась на территорию в районе КПП «Рафах».

«По данным Минздрава Палестины, за последние сутки их жертвами стали более 200 человек. Поступила информация, что среди погибших есть гражданин России Маджед Хассуна, однако верифицировать этот факт мы пока не можем», — отметили в представительстве.