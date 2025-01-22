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Россия возглавила список импортеров свежих фруктов и овощей из Турции
Список импортеров свежих фруктов и овощей из Турции по итогам 2024 года возглавила Россия. Стоимость поставок составила 872,3 млн долларов. Об этом рассказал глава Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморья Ферхат Гюрюз, сообщает агентство Anadolu.
«Мы экспортировали в Россию на сумму 872,3 млн долларов, в Германию — на 354 млн долларов и в Румынию — на 289 млн долларов», — пояснил представитель отрасли, уточнив, что при этом наиболее быстро рос экспорт овощей и фруктов из Турции в Ирак, Грузию и Саудовскую Аравию.
В общей сложности за 2024 год Турция экспортировала 4 млн 193 тыс. тонн свежих фруктов и овощей на сумму 3,4 млрд долларов.
Больше всего было экспортировано мандаринов — на 476 млн долларов. Помидоры на второй позиции (427 млн долларов), лимоны — на третьей (357 млн).
Вместе с тем, по словам Гюрюза, «наибольшие темпы роста по объему экспорта показали картофель, слива, персик, апельсин, абрикос, гранат и инжир».
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