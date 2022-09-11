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Политика
11 сентября 2022  12:50

Россия восстановит военные памятники прямо напротив стран, которые их снесли

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Россия планирует восстановить военные памятники, которые находились на территории сопредельных государств. Ожидается, что монументы появятся прямо перед странами, которые их снесли, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

«На одном из совещаний у министра обороны было принято решение — восстанавливать памятники на территории Российской Федерации перед сопредельным государством, где их снесли», — объяснил представитель ведомства.

Так, сегодня, в День танкиста, в Ивангороде открылся памятник танку Т-34. Аналогичный мемориал вопреки воле граждан был снесен в Эстонии. Памятник в России, как и предшественник, возведен в память о форсировании Нарвы советскими войсками в 1944 году.

Ивангород, к слову, находится на российско-эстонской границе.

#памятник #Эстония #т-34
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