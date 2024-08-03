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Россия вошла в тройку экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения
Россия оказалась в числе трех крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом, изучив показатели стран G20, сообщает РИА Новости.
По данным издания, средний уровень долга центрального правительства на жителя в этих странах превышает 23 тысячи долларов. Однако у шести государств показатель оказался еще выше.
Первое место с минимальным показателем занимает Индия, где на каждого жителя приходится по 1316 долларов суверенной задолженности. Второй стала Индонезия — 1747 долларов. В России, замкнувшей тройку, на душу населения приходится 2076 тысяч долларов госдолга.
Антирейтинг возглавляют Соединенные Штаты Америки с показателем в 104,5 тысячи долларов. Для сравнения, это в 80 раз больше, чем у Индии, и в 50, чем у России.
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