Россия вошла в тройку экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения

Россия оказалась в числе трех крупнейших экономик мира с наименьшим уровнем государственного долга на душу населения. Об этом, изучив показатели стран G20, сообщает РИА Новости.

По данным издания, средний уровень долга центрального правительства на жителя в этих странах превышает 23 тысячи долларов. Однако у шести государств показатель оказался еще выше.

Первое место с минимальным показателем занимает Индия, где на каждого жителя приходится по 1316 долларов суверенной задолженности. Второй стала Индонезия — 1747 долларов. В России, замкнувшей тройку, на душу населения приходится 2076 тысяч долларов госдолга.

Антирейтинг возглавляют Соединенные Штаты Америки с показателем в 104,5 тысячи долларов. Для сравнения, это в 80 раз больше, чем у Индии, и в 50, чем у России.