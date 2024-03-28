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Россия вошла в топ-5 крупных экспортеров алмазов для Индии
Индия в январе 2024-го увеличила объем покупок алмазов из России до 79 млн долларов. Выше показатели по закупкам были только в сентябре 2023-го (112 млн долларов). При этом в годовом выражении рост составил 28%, пишет РИА «Новости».
Однако Россия – не единственная страна, экспортирующая драгоценные камни для Индии. По поставляемому объему РФ заняла лишь пятое место по сравнению с другими государствами.
Первое место в этом топе заняли Арабские Эмираты, которые отправили «индийцам» алмазов на 772 млн долларов (объем вырос в 1,5 раза за последний год). Второе место досталось США (194 млн долларов). При этом американский экспорт в Индию «упал» в 1,4 раза. Топ-3 замкнула Бельгия (138 млн долларов). Четвертым стал Гонконг, который увеличил экспорт в Индию в 1,7 раза - до 137 млн долларов.
Сильнее всего экспорт алмазов в Индию в начале года нарастила Канада - она поставила их на 71 млн долларов, при этом год назад объем продаж составлял лишь 190 тыс. долларов. В 27 раз увеличила экспорт Швейцария (27 млн долларов), а в 19 раз - Британия (4 млн долларов).
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