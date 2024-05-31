Россия вошла в топ-4 экономик мира по ППС еще в 2021-м

Экономика РФ по паритету покупательной способности стала 4 экономикой мира еще в 2021-м. В 2022 и 2023 годы страна лишь сохраняла за собой эти позиции, пишет РИА Новости.

Уточняется, что доля России от мирового внутреннего валового продукта (ВВП) уже три года назад составляла 3,8%. Для сравнения: доля Японии по этому показателю 3,7%, а Германии — 3,4%.

Российский ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2021 году составил 5,7 трлн долларов. Это опять-таки больше, чем у Японии (5,6 трлн) и Германии (5,2 трлн).

При этом в 2022 году ВВП России по ППС вырос до 6 трлн долларов, а в 2023-м – до 6,45 трлн. Для сравнения: ВВП Японии в эти годы составил 5,9 трлн и 6,3 трлн долларов соответственно. А у Германии и того меньше (5,5 трлн и 5,9 трлн долларов за те же два года).

Первое место по размеру экономики, пересчитанной по паритету покупательной способности в 2023-м стал Китай (35 трлн долларов). При этом КНР сохранил свое лидерство и в 2022 и 2021 годы. Второе место — США (27,4 трлн долларов), а на третьем — Индия (14,6 трлн долларов).

До этого Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству вывести российскую экономику на четвертое место в мире. Причем до 31 марта 2025-го министры должны подготовить меры для достижения данной цели.