Россия вошла в топ-3 стран по расчетам в юанях, обогнав Сингапур и США

В июле Россия поднялась сразу на четыре позиции в рейтинге стран, использующих юань в международных расчетах, и заняла третье место. На нее пришлось 3,9% транзакций в национальной валюте Китая, сообщает Forbes со ссылкой на информацию системы обмена платежной информацией SWIFT.

Теперь Россию опережают только Гонконг (70,93%) и Великобритания (6,35%). Вытесненный из тройки Сингапур набрал 3,77% от общего числа платежей в юанях, а Соединенные Штаты — 2,98% — 3-е и 4-е места соответственно.

В Forbes напомнили, что впервые Россия попала в рейтинг лишь в апреле. За это время она нарастила количество операций в юанях в шесть раз — с 0,62%.