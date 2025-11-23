Россия вошла в топ-3 мировых морских держав по совокупному потенциалу

Россия заняла третье место в рейтинге крупнейших морских держав мира по совокупному индексу морской мощи. Такие данные приведены в ежегодном исследовании «Морские державы – 2025», подготовленном ИМЭМО РАН и опубликованном РБК.

Индекс морской мощи формируется из трех ключевых компонентов: морских ресурсов, сил и средств, а также морской деятельности государств. Всего эксперты проанализировали показатели около 100 стран.

Согласно докладу, Россия получила 6,6% мирового морского потенциала, уступив лишь Китаю (16,4%) и США (15,1%). Высокий результат, отмечают аналитики, обеспечен развитой системой морских сил и средств – от военно-морского флота до ледокольного и атомного флотов, по которым страна традиционно входит в число мировых лидеров.

В десятку крупнейших морских держав также включены Япония (4%), Южная Корея (3,7%), Великобритания (2,8%), Индонезия (2,7%), Норвегия (2,4%), Франция (2,2%) и Индия (2,1%). На эти государства приходится 58% совокупного мирового морского потенциала, тогда как остальные около 90 стран делят оставшиеся 42%.