Россия вошла в топ-100 самых счастливых стран

Россия заняла 72 место в рейтинге самых счастливых стран. Данный топ составили эксперты по заказу ООН в честь Международного дня счастья (20 марта), пишет ТАСС.

Более счастливы по данным статистики жители Казахстана (49 место), а менее счастливыми признаны Армения (82 место), Украина (105 место). Последнее место в топе занял Афганистан.

На четвертом месте расположилась Швеция, на третьем – Исландия, на втором – Дания, а первое место в рейтинге заняла Финляндия. Интересно, что страну-лидера топа признают самым счастливым государством в мире седьмой год подряд.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генеральной ассамблеи ООН. При его составлении исследователи учитывают ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции и другие параметры. За основу берутся средние показатели, собранные за трехлетний период.