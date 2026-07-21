Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире

Россия по итогам 2025 года заняла пятое место в мировом рейтинге стран по объемам производства пива, опередив Германию. Об этом говорится в ежегодном отчете баварской компании BarthHaas, который имеется в распоряжении ТАСС.

В прошлом году российские предприятия произвели 90,098 млн гектолитров пива. В мировом рейтинге выше расположились Китай, США, Бразилия и Мексика. При этом отечественное производство немного сократилось: годом ранее объем выпуска составлял 90,83 млн гектолитров.

Германия по итогам 2025 года оказалась на шестой позиции с показателем 79,238 млн гектолитров. По сравнению с 2024 годом производство пива в стране снизилось с 83,925 млн гектолитров, что стало наиболее заметным сокращением среди европейских государств.

В целом мировое производство пива за год уменьшилось на 0,7%, до 189,6 млрд литров. В этот объем входит и безалкогольное пиво, спрос на которое в ряде регионов продолжает расти.

Наибольшее снижение выпуска зафиксировали в Австралии и Океании – на 2,4%, до 1,8 млрд литров. В Европе производство сократилось на 1,6%, до 51 млрд литров, в Азии – на 1,2%, до 59 млрд литров. В Северной Америке показатель уменьшился на 1,9%, до 34 млрд литров.

При этом Китай сохраняет статус крупнейшего производителя пива в мире, на его долю приходится более шестой части глобального выпуска. В Европе на общую динамику заметно повлияли показатели Германии и Польши.

BarthHaas не ожидает восстановления мирового пивного рынка в 2026 году. «Мы прогнозируем в целом стабильные объемы с тенденцией к небольшому снижению», – подчеркнул управляющий директор компании Томас Райзер.

По его оценке, увеличение производства в Африке, Азии, а также Центральной и Южной Америке, вероятно, будет компенсировано спадом в Европе и Северной Америке. Это, в свою очередь, может сохранить напряженность на мировом рынке хмеля.