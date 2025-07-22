Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива, опередив Германию

Россия по итогам 2024 года заняла пятое место в мировом рейтинге по объёмам производства пива, сместив Германию на шестую позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад баварской компании BarthHaas.

Согласно данным отчёта, в прошлом году в России было произведено 90 млн гектолитров пива – это на более чем 7 млн гектолитров больше, чем в Германии. Таким образом, Россия стала крупнейшим производителем пива в Европе.

Рост производства в РФ составил 7,4 млн гектолитров, что почти на 9% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот прирост стал ключевым вкладом в общий европейский рост отрасли. В то же время Германия, напротив, снизила объёмы производства на 0,8 млн гектолитров.

Впереди России в мировом рейтинге остались Китай, США, Бразилия и Мексика. Китайские производители уверенно удерживают первое место, обеспечивая 18,2% мирового выпуска пива.

Мировой рынок в целом демонстрирует относительную стабильность: общий объём производства снизился лишь на 0,3% по сравнению с 2023 годом. Основной рост зафиксирован в Африке, где выпуск пива увеличился на 6,7%.

Несмотря на утрату позиций в пивоварении, Германия сохраняет статус ведущего производителя хмеля. В 2024 году страна обеспечила 41% мирового урожая этой культуры. Второе место по хмелевому производству заняли США с долей в 35%.