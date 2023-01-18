Россия вошла в мировой топ-20 по вкладу в развитие цифровых технологий

В 2021-2022 годах Россия вошла в двадцатку стран-лидеров по вкладу в развитие цифровых технологий. В интегральном рейтинге государств она заняла 14-е место. Об этом свидетельствуют данные мониторинга глобальных трендов компании «Ростелеком» за прошедший год.

Первое место в топе «цифровых» держав досталось Китаю, а второе — Соединенным Штатам. На третьей строчке расположилась Индия. Отмечается, что КНР показала лучшие результаты по числу научных статей и патентов в сфере цифровых технологий, в то время как американские компании продолжают сохранять лидерство по объему инвестиций в сферу высоких технологий.

«Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям», — отмечается в исследовании.

Что касается направлений «цифровизации», лидером по объему инвестиций во всем мире стала цифровая медицина (e-Health). В общей сложности инвесторы вложили в нее более 722 млрд долларов. На втором месте — вычислительная биология. В эту сферу за указанный в материалах период удалось привлечь 352 млрд долларов.