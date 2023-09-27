Россия внесла в «стоп-лист» военных, СМИ и ученых из Британии за поддержку неонацистов

Россия расширила персональные санкции против Великобритании за поддержку неонацистского режима на Украине и в ответ на ограничения против граждан РФ. В стоп-лист попали военные, ученые и представители СМИ, следует из заявления МИД России.

В общей сложности в списке оказались 23 человека. В их числе начштаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакин, курирующий подготовку боевиков ВСУ; председатель совета директоров оборонной компании BAE Systems; председатель Объединенного разведывательного комитета при правительстве Великобритании.

Также в список включены политологи, которые занимаются сбором и анализом сведений, направленных против России. Это представители Королевского объединенного института оборонных исследований, Фонда Генри Джексона, аналитического института «Сивитас».

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что многие страны, в том числе Великобритания, начали ужесточать санкции против граждан и компаний из РФ в связи с проведением спецоперации, о начале которой в феврале 2022 года объявил Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что действия российских военных направлены на защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.