В ответ на санкции против 328 депутатов Госдумы Россия внесла в черный список почти 400 конгрессменов из США. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Под зеркальные санкции попали 398 членов Палаты представителей Конгресса США. В общей же сложности, учитывая ранее введенные ограничения, «„листированию“ на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», отмечается в сообщении.

Помимо этого, в перечень попали 87 сенаторов из Канады. В российском министерстве уточнили, что эта мера является ответом на действия Оттавы, которая «вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса».

В МИД добавили, что данный вариант списка не является окончательным и будет расширяться.

Многие страны ужесточили санкции в отношении России из-за проведения специальной военной операции на Украине. О ее начале 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.