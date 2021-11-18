Россия внесет 2 млн долларов в бюджет ООН для борьбы с терроризмом

Россия внесет 2 млн долларов в качестве добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере 2 миллионов долларов США», — сказано в тексте документа.

Также Министерству иностранных дел РФ поручили уведомить Управление ООН по контртерроризму об этом решении и совместно с Минфином согласовать условия и порядок перечисления и дальнейшего использования средств.

Согласно распоряжению российского Кабмина, взнос будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год по подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» в разделе «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов.