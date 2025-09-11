Кабмин РФ внедрил ИИ в систему госуправления

Правительство России внедрило технологии искусственного интеллекта в систему госуправления, добавив их в автоматизированную аналитическую систему «Управление». Об этом пишет «Коммерсант». ИИ анализирует мероприятия и показатели нацпроектов и госпрограмм в реальном времени, сопоставляя их с показателями национальных целей развития. Это позволяет выявлять взаимосвязи и риски невыполнения мероприятий, тем самым повышая эффективность использования бюджетных ресурсов в условиях снижения сырьевых доходов.

Ранее подобный анализ требовал участия 76 экспертов на протяжении четырёх лет, тогда как ИИ справляется с этой задачей за один день, выявляя новые взаимосвязи, которые проходят верификацию. Если ведомства не согласны с предложенными находками, они могут отклонить их и отправить на дополнительный анализ. Система формирует прогнозы исполнения для текущих задач нацпроектов с точностью выше 96%, что позволяет заранее выявлять и предотвращать риски их невыполнения, а также улучшает скорость управленческих решений.

Данные хранятся в закрытом сегменте ГИС, не имеющем связи с интернетом, что надежно обеспечивает их безопасность. Для обеспечения работы ИИ используются мощности Федерального казначейства. Внедрение ИИ в госуправление является частью общей стратегии правительства по повышению эффективности крупных систем, что уже показало свою успешность, в частности, в цифровизации налоговых органов.