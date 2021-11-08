Россия вместе с КНР займется разработкой китайского тяжелого вертолета

Россия примет участие в разработке китайского тяжелого вертолета, соответствующее соглашение с властями КНР было подписано 25 июня 2021 года. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт», — рассказал Богинский.

По словам главы холдинга, российская сторона будет разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему, а также заниматься «накачкой ресурса для вертолета».

Андрей Богинский уточнил, что проект достаточно большой и рассчитан на 13 лет. «Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, и особенно для молодежи, — [это] серьезный проект, над которым мы можем долго работать и в том числе приобрести дополнительные навыки и компетенции», — пояснил он.