news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 3 августа 2023 10:13

Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Правительство расширило перечень недружественных стран – в него вошла Норвегия. Об этом сообщает пресс-служба федерального Кабмина в своем телеграм-канале.

«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», – сказано в сообщении.

В Кабмине пояснили, что дипмиссиям входящих в такой список государств ограничивается возможность нанимать в посольства, консульства, а также в представительства государственных органов и учреждений работников, находящихся на российской территории.

Решение также ограничивает количество физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. За королевством закреплен лимит в 27 человек.

Ранее Россия ввела ограничения в отношении дипмиссий США, Греции, Дании, Словении, Словакии, Хорватии, Чехии.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное