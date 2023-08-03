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Россия включила Норвегию в список недружественных стран
Правительство расширило перечень недружественных стран – в него вошла Норвегия. Об этом сообщает пресс-служба федерального Кабмина в своем телеграм-канале.
«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», – сказано в сообщении.
В Кабмине пояснили, что дипмиссиям входящих в такой список государств ограничивается возможность нанимать в посольства, консульства, а также в представительства государственных органов и учреждений работников, находящихся на российской территории.
Решение также ограничивает количество физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. За королевством закреплен лимит в 27 человек.
Ранее Россия ввела ограничения в отношении дипмиссий США, Греции, Дании, Словении, Словакии, Хорватии, Чехии.
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