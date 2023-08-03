Россия включила Норвегию в список недружественных стран

Правительство расширило перечень недружественных стран – в него вошла Норвегия. Об этом сообщает пресс-служба федерального Кабмина в своем телеграм-канале.

«Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», – сказано в сообщении.

В Кабмине пояснили, что дипмиссиям входящих в такой список государств ограничивается возможность нанимать в посольства, консульства, а также в представительства государственных органов и учреждений работников, находящихся на российской территории.

Решение также ограничивает количество физлиц, с которыми дипмиссии недружественных стран могут заключать трудовые договоры. За королевством закреплен лимит в 27 человек.

Ранее Россия ввела ограничения в отношении дипмиссий США, Греции, Дании, Словении, Словакии, Хорватии, Чехии.