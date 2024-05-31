Россия освободила из плена 75 военнослужащих в результате переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

31 мая в ходе переговорного процесса с территориями, контролируемыми киевским режимом, были возвращены 75 российских военнослужащих, чьи жизни находились под смертельной угрозой в плену. В обмен были переданы 75 военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины.

Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.