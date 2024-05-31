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Россия вернула из украинского плена 75 военных
Россия освободила из плена 75 военнослужащих в результате переговоров при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
31 мая в ходе переговорного процесса с территориями, контролируемыми киевским режимом, были возвращены 75 российских военнослужащих, чьи жизни находились под смертельной угрозой в плену. В обмен были переданы 75 военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины.
Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
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