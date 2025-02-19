Россия в состоянии полностью уничтожить города Украины – Трамп

Россия могла бы полностью уничтожить города Украины, но Москва не желает этого. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп.

По его словам, Россия в состоянии превратить украинскую столицу в «масштабное место разрушения».

«Если бы они (Россия - прим. Т.-и.) хотели сделать это на 100 процентов, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Ранее Трамп заверил, что Соединенные Штаты не станут вводить свои вооруженные силы на территорию Украины, даже если европейские государства примут соответствующее решение. Также он высоко оценил прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США.