Россия в первом полугодии не получила инвестиций Китая по проекту «Один пояс, один путь»

Китай в первом полугодии 2022 года сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках глобального проекта по развитию и сотрудничеству «Один пояс, один путь». К такому выводу пришли эксперты Green Finance & Development Center при шанхайском Университете Фудань, сообщает агентство Bloomberg.

Не было заключено ни одного нового соглашения об инвестициях в российские проекты. Подобное сокращение сотрудничества произошло впервые с запуска китайского проекта в 2013 году. В 2021 году КНР и РФ заключили соглашения на сумму около 2 млрд долларов, отмечает газета Financial Times.

Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года Китай не подписывала новых соглашений с Египтом и Шри-Ланкой, где недавно разразился политический кризис. Основным получателем инвестиций в объеме 5,5 млрд долларов стала Саудовская Аравия.

При этом в целом объем инвестиций в рамках инициативы «Один пояс, один путь» уменьшился по сравнению с первым полугодием 2021 года на 3,5%. Снижение по сравнению с первым полугодием 2019 года и вовсе составило 40%.

Директор Green Finance & Development Center Кристоф Недопил Ван предположил, что решение Китая воздержаться от инвестиций в России может быть вызвано угрозой вторичных санкций со стороны стран Запада. Вместе с тем, по мнению эксперта, падение инвестиций может быть временным, а между РФ и КНР «определенно [имеется] сильное взаимодействие». В частности, китайские закупки российских энергоносителей увеличились.

Проект «Один пояс, один путь» был запущен Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Инициатива направлена на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров. Власти Китая рассчитывают создать самый протяженный в мире экономический коридор.

Отношения стран Запада с Россией резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.