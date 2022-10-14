Россия запретила въезд в страну главам МИД и Минобороны Черногории

В качестве ответной меры на высылку своих дипломатов из Черногории Россия запретила въезд главам МИД и Минобороны республики Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу. Эта мера коснулась и экс-директора черногорского Агентства национальной безопасности Саве Кентере, сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

«Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить „persona non grata“ дипломатов посольства России в Подгорице», — добавили в ведомстве.

Многие страны ужесточили санкции против России, в том числе касающиеся ее дипломатов и представительств, после начала спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.