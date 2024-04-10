Россия в ответ на агрессивный антироссийский курс ввела санкции против 22 британцев

Россия внесла в стоп-список представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании — всего лист пополнился на 22 позиции. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Констатируем продолжение правительством Великобритании агрессивного антироссийского курса, в рамках которого Лондон декларирует задачу нанесения нашей стране „стратегического поражения на поле боя“, активно применяет механизм санкционных ограничений и ведет подрывную информационно-пропагандистскую кампанию», — указано в заявлении.

Ограничения введены против сотрудников IT-компании Micro Focus, которые предоставляли украинским силовым ведомствам ПО и услуги киберзащиты, необходимые во время сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре, против лиц, причастных к попыткам навязать экономоператорам стран Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних антироссийских рестрикций, введенных Западом. Лондон упрямо и безуспешно пытается «задушить» российскую экономику и теми же действиями наносит болезненные удары и по благополучию третьих стран, изобретая репрессивные механизмы для собственного бизнеса, который прагматично оценивает ситуацию и понимает бесперспективность санкционной политики коллективного Запада.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации, о которой объявил Президент Владимир Путин в феврале 2022 года. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз.