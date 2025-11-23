Россия в октябре сократила экспорт никеля в Китай до минимума с марта 2023 года

Россия в октябре сократила экспорт никеля и изделий из него в Китай до минимального уровня с марта 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя данные китайской таможни.

Согласно данным, Поднебесная в середине осени потратила на российский импорт никеля всего 17,3 миллиона долларов, что в 18 раз меньше по сравнению с предыдущим месяцем и в 7 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть поставок – 96% – приходится на необработанный никель, остальное – на различные виды металлического порошка.

В сентябре Россия покрывала около пятой части потребностей Китая в импортном никеле и изделиях из него, занимая второе место среди крупнейших поставщиков. По итогам октября доля страны снизилась до 2%, уступив место во второй строке французской Новой Каледонии.

Первое место среди поставщиков сохранила за собой Индонезия.