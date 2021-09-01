Россия в октябре нарастит добычу нефти

Россия планирует нарастить добычу нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее страны, участвующие в сделке ОПЕК+, договорились придерживаться согласованного сценария по увеличению добычи нефти и нарастить ее в октябре на 0,4 млн баррелей в сутки.

«Мы уже к октябрю восстановим добычу на 1,3 млн баррелей. То есть фактически это будет 65% от того уровня, который мы снижали», — пояснил вице-премьер.

По оценке Новака, сейчас мировой спрос равняется 95 млн баррелей в сутки. Он добавил, что по итогам 2021 года ожидается рост спроса примерно на 6 млн баррелей в сутки. В 2022-м же он должен увеличиться на 3 или 4 млн баррелей для полного восстановления.

В мае 2020 года участвующие в сделке ОПЕК+ страны из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса, сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018-го. Позднее ограничение было пересмотрено, сейчас оно равняется 5,76 млн баррелей.