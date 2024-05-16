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Россия в качестве ответной меры высылает военного атташе Британии из Москвы
Россия в ответ на недружественные действия Великобритании высылает атташе по вопросам обороны при посольстве королевства в Москве Адриана Когхилла. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что 16 мая в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным решением в отношении атташе по вопросам обороны при посольстве России в Лондоне.
«Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриан Когхилл объявляется persona non grata. Ему надлежит в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации», – указали в российском министерстве.
«Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», – добавили в дипведомстве.
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