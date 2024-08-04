Россия в июне стала страной с самым низким уровнем безработицы

По итогам июня Россия стала страной с самой низкой безработицей по сравнению с другими государствами с крупными экономиками мира. По подсчетам Росстата, этот уровень в РФ достиг 2,4%. Причем за месяц данный показатель уменьшился на 0,2%, пишет РИА «Новости».

Для сравнения привели страны из «Большой двадцатки». Второе место заняла Япония, где этот же показатель равен 2,5%. Третье место досталось Мексике – 2,8%, а в топ-4 попала Южная Корея (2,8%).

Интересно, что по сравнению с маем в Японии уровень безработицы вырос на 0,2%, а в Южной Корее остался неизменным, причем уже четвертый месяц подряд.

В других странах G20 уровень безработицы – более 3%. Самый высокий показатель – в Южной Африке – 30%.

В остальных государствах ситуация обстоит «мягче»: Испания – 12,29%, Индия – 9,2%, Италия – 7%, Бразилия – 6,9%, Канада – 6,4%, Германия – 6%.

В некоторых странах безработица составила чуть выше 4%. Среди таких: США и Австралия (в обоих этот показатель равен 4,1%).