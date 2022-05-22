Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство 50 ракет «Сармат»

Около 50 ракет «Сармат» поставят Вооруженные силы России на боевое дежурство. Это произойдет в ближайшее время, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Таких "Сарматов" у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Рогозинуже заявлял, что серийные поставки межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

По задумке, ракета «Сармат» должна сменить самую мощную стратегическую ракету в мире - «Воевода». Также впоследствии ракеты станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков «Авангард».