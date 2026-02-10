Россия в 2025 году сократила импорт автомобилей из Китая на 44%

Поставки автомобилей из Китая в Россию по итогам 2025 года сократились на 44%. Об этом сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Комментируя общую динамику импорта из Китая, который снизился более чем на 10%, дипломат отметил, что подобное развитие ситуации прогнозировалось специалистами. По его словам, одной из причин стало насыщение российского рынка отдельными категориями китайской продукции.

«К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли», – сказал Моргулов в интервью РИА Новости.