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Россия в 2023 году заняла третье место по поставкам СПГ в Европу
Россия в 2023 году заняла третье место среди стран по объему поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. РФ поставляла около 13% (1,8 млрд куб. футов в сутки).
Второе место заняло государство Катар. Он поставил 14% (2 млрд куб. футов в сутки), пишет ТАСС. Первое место в этом рейтинге заняли США. Штаты поставили 48% (7,1 млрд куб. футов в сутки) в 2023 году.
В общей сложности США, Катар и Россия обеспечили три четверти европейского импорта СПГ в 2022 и 2023 годах.
В 2023 году импорт сжиженного газа Европой составил в среднем 14,7 млрд куб. футов в сутки. В сравнении с 2022-м поставляемый объем почти не изменился.
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