Россия за год увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36%

Россия нарастила объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году на 36% — показатель за 12 месяцев составил 191 млрд долларов и достиг исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

К примеру, экспорт химической промышленности за 11 месяцев прошлого года вырос на 54%, машиностроения — 31%. Основными импортерами стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция и США.