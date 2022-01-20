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Ру Тат
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Экономика
20 января 2022  10:03

Россия за год увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 36%

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Россия нарастила объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2021 году на 36% — показатель за 12 месяцев составил 191 млрд долларов и достиг исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС.

«Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию», — рассказала гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина. 

К примеру, экспорт химической промышленности за 11 месяцев прошлого года вырос на 54%, машиностроения — 31%. Основными импортерами стали Китай, Казахстан, Беларусь, Турция и США.

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