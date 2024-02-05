Россия в 10 раз увеличила экспорт халяльной продукции в Иран

Экспорт халяльной продукции из России в Иран вырос в 10 раз в 2023 году. При этом рост фиксируют и в денежном, и в товарном выражении, пишет «ПРАЙМ». Так, в эту страну отвезли 10,4 тонны на 39 млн долларов. Для сравнения: в 2022-м было отправлено 0,9 тыс. тонн на 4,1 млн.

По словам советника руководителя «Агроэкспорта» Александра Якубы, Иран стал крупнейшим покупателем российской баранины, на это мясо пришлось 97% поставок.

При этом в целом в прошлом году объем экспорта данной продукции сократился на 23,6%, до 209,4 млн долларов. Отмечается, что более 50% таких продуктов пришлось на Саудовскую Аравию (на 129,4 млн долларов). Также, согласно данным «Агроэкспорта», много отправили и в Объединенные Арабские Эмираты (на 16,9 млн долларов).