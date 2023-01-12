Россия ужесточила санкции против Великобритании

Россия пополнила свой «стоп-лист», включив в него еще 36 человек, среди которых – члены кабинета министров, представители силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании, сообщил МИД РФ. санкции расширены на фоне антироссийского курса Королевства, которое применяет механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию, отметили в дипведомстве.

«Сознательно отказавшись от созидательного и конструктивного диалога, Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию», – говорится в заявлении МИДа.

Такая агрессивная риторика не останется «без адекватного ответа», а поддержка киевского режима «будет дорого стоить» западным странам, добавили в ведомстве.

Напомним, Россия вводит санкции в ответ на действия западных стран. Так, в марте прошлого года власти страны запретили въезд в Россию американскому Президенту Джо Байдену и 12 официальным лицам США, позже рестрикции затронули еще 200 граждан США.