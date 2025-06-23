Российская экономика ускоренными темпами уходит от сырьевой зависимости, и даже за рубежом все реже звучат заявления о «стране-бензоколонке». Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Чижов, комментируя данные ПМЭФ о росте несырьевого сектора экономики России.

По его словам, модернизация экономики, о которой заявил Президент Владимир Путин на ПМЭФ, продолжается, несмотря на сложные внешнеполитические условия. Власти, подчеркнул парламентарий, сохраняют курс на усложнение и диверсификацию экономики, даже несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и усиление санкционного давления со стороны Запада.

Как отметил Чижов, структура доходов государственной казны также претерпела изменения: доля сырьевых поступлений перестала быть определяющей. Он считает это свидетельством качественных сдвигов в экономической системе страны.

Депутат подчеркнул, что западные страны, даже те, чья риторика в отношении России остается недружественной, все чаще отказываются от прежних клише о «нефтяной зависимости». Это, по его мнению, говорит о признании успешной экономической трансформации России.