Россия увеличит расчеты в нацвалютах с дружественными странами до 25% в 2023 году

В 2023 году Россия повысит долю расчетов в нацвалютах с дружественными государствами до 25%. К концу второго полугодия 2022-го этот показатель составит уже 20%, ожидают в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предполагаем, что доля расчетов в нацвалютах из года в год будет увеличиваться. Так, в 2021 году было 19,5%, во втором полугодии 2022 года прогнозируется 20%, в 2023 году — 25%», — отметил представитель министерства.

Достичь таких показателей позволит развитие инфраструктуры, которая не будет зависеть от западных финансовых центров, к примеру системы передачи финансовых сообщений ЦБ, сети взаимных корреспондентских счетов между российскими и зарубежными банками в нацвалютах и других моментов.

Кроме того, Минэкономразвития планирует расширить территорию действия карт платежной системы «Мир», особенно в популярных у туристов странах.