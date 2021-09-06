Россия увеличит численность резервистов в армии

В России планируется увеличить количество резервистов в армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Необходимо отметить, что граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью», — напомнили в федеральном ведомстве.

Тем не менее министерство не упоминает, какова в настоящее время численность резервистов в армии, а также сколько людей планируется привлечь.