Россия увеличила поставки угля в Китай на 42% в 2025 году

Поставки российского каменного угля в Китай в 2025 году выросли в 1,4 раза, а в ноябре увеличились на 25%. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя данные китайской таможни.

По итогам января-ноября импорт российского угля Поднебесной вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,71 миллиарда долларов.

В октябре месячные поставки также увеличились на 26% и достигли 718,1 миллиона долларов – максимума с марта. При этом в годовом выражении октябрьский показатель оказался на 20% ниже, чем в октябре прошлого года.

В ноябре Россия вновь заняла первое место среди крупнейших поставщиков угля в Китай, обогнав Австралию с показателем 604,1 миллиона долларов. В пятерку ведущих экспортеров также вошли Монголия (566,3 миллиона долларов), Индонезия (363,8 миллиона) и Канада (103,5 миллиона долларов).