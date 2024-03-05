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Экономика 5 марта 2024 20:56

Россия увеличила нефтегазовые доходы в феврале почти в 1,5 раза

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В феврале 2024 года доходы РФ от нефти и газа составили 945,6 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в январе текущего года (675,2 млрд). Соответствующую статистику опубликовали в Минфине РФ.

Отметим, что в 2023 году Россия заработала на нефти и газе 8 822,3 млрд рублей, а за два месяца 2024-го 1 620,8 млрд рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2024 года в размере 125,2 млрд рублей», - говорится в одном из сообщений министерства.

#нефть #газ #Доходы #Россия
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