Россия предварительно уведомила Индонезию о планах по участию Путина во встрече G20

Российская сторона уведомила Индонезию о предварительном согласии Президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Президента Владимира Владимировича Путина принять в нем (саммите — прим. Т-и) участие», — заявили в ведомстве.

При этом приглашения на имя российского лидера от Президента Индонезии Джоко Видодо Россия не получала, уточнили в МИДе.

Говоря о формате участия, в министерстве отметили, что это будет зависеть от развития ситуации в мире и от санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии. Саммит G20 пройдет в ноябре 2022 года на Бали.