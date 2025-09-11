В РФ утвердили список стран с благоприятными условиями для туристов

Правительство РФ утвердило список соседних государств с наиболее благоприятными условиями для российских туристов. Это — Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Для туроператоров, продающих путевки в эти страны, будут действовать значительные льготы. Об этом сообщает ТАСС.

Создание такого списка связано с принятым в июле законом, который снижает финансовую нагрузку на туроператоров, продающих туры только в соседние страны со статусом благоприятных. Предполагается, что такие меры приведут к увеличению числа компаний в этой сфере. Каких-либо других преимуществ, закон не предусматривает.

Однако, для туристов тоже есть положительные изменения. Благодаря оптимизации туроператорами своих расходов, может снизиться стоимость туров в страны со статусом благоприятных, а за счет увеличения числа компаний, предлагающих организованный отдых в этих странах, обеспечит большую защищенность туристов по сравнению с самостоятельными путешествиями.