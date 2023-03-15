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Экономика 15 марта 2023 12:04

Россия упростила трудоустройство и получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов

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Гражданам других стран, являющимся специалистами в сфере информационных технологий, Россия упростила трудоустройств и получение вида на жительство. Об этом МВД страны сообщило в своем телеграм-канале.

Теперь IT-специалисты смогут заключать трудовой договор без оформления разрешения на работу или патента, а работодатели (аккредитованные ИТ-компании) смогут нанимать их без получения разрешения на привлечение и использование работников.

«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи (включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков) предоставлено право на получение вида на жительство в РФ без срока действия в упрощенном порядке», – говорится в сообщении МВД.

Для получения ВНЖ необходимо будет обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Отмечается, что заявление будет рассматриваться в течение 3 месяцев.

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