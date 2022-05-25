Россия упростила получение гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном режиме. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такой порядок уже начал действовать для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Теперь же в новой версии указа говорится, что «граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, <...> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

В документе уточняется, что решения по таким обращениям будут выноситься в течение трех месяцев с момента подачи документов.