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Общество
25 мая 2022  14:12

Россия упростила получение гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей

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Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном режиме. Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее такой порядок уже начал действовать для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Теперь же в новой версии указа говорится, что «граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины, <...> имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

В документе уточняется, что решения по таким обращениям будут выноситься в течение трех месяцев с момента подачи документов.

#российское гражданство #Владимир Путин
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